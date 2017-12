Lazer planejado evita aborrecimentos Na hora de relaxar um pouco e escolher seu programa de lazer, atente para algumas medidas que podem evitar futuros transtornos que comprometam seu passeio ou momento de lazer. Esporte Se você optar por assistir a um jogo de futebol ou esportes em geral, o ideal é adquirir ingressos com antecedência nos postos de venda credenciados. Comprando de cambistas, além de pagar muito mais, corre-se o risco de adquirir bilhetes falsificados. Informe-se antes sobre os portões de acesso aos setores do estádio (arquibancadas, numeradas, camarotes etc.). Se por algum problema o consumidor for acomodado em um local diferente do qual comprou, ele pode requerer o abatimento proporcional ou devolução de valores pagos. Todas essas regras são válidas também para shows. Cinema , teatro, casas de shows e noturnas No caso dos cinemas, a indicação é informar-se com antecedência sobre os horários de exibição do filme, censura, preço do ingresso, e a lotação da sala. No caso específico de teatros e casas de espetáculos, para não correr o risco de se sentar em um local indesejado, vale a pena consultar a localização das poltronas em relação ao palco antes de comprar o ingresso. Se a opção para a noite for uma casa noturna, os estabelecimentos não podem cobrar o valor da entrada cumulativamente à consumação mínima. Sobre o valor do couvert artístico, a taxa de serviço (gorjeta), normalmente 10% do total gasto no estabelecimento, não é obrigatória. Em boa parte dos eventos culturais e esportivos, reservas podem ser feitas pelo telefone. Mas, para evitar problemas, o consumidor deve ficar atento às formas de pagamento e locais de retirada dos ingressos. Uma dica para evitar problemas é vincular o pagamento ao recebimento dos ingressos. 50% de desconto é lei para todos os eventos Seja qual for o programa, de acordo com a Lei Estadual N.º 7844, de 13/5/92, todo aluno matriculado em entidades regulares de ensino fundamental, médio e superior (1º, 2º e 3º graus) paga meia entrada. Se algum estabelecimento descumprir essa determinação, reclamações podem ser encaminhadas ao Procon-SP.