LCA eleva projeção para entrada de investimento estrangeiro A LCA Consultores elevou sua projeção para o ingresso de investimento direto estrangeiro em 2005, de US$ 14,5 bilhões para US$ 16 bilhões, valor igual ao esperado pelo Banco Central. O bom resultado das contas externas, divulgado ontem, motivou a revisão. O ingresso líquido de investimento direto atingiu US$ 1,4 bilhão, sendo que a LCA espera que o ingresso no mês fosse de US$ 1,2 bilhão. A consultoria espera que as transações correntes continuem apresentando "resultados amplamente positivos", em função do bom desempenho do superávit da balança comercial. "Isso porque o ritmo de expansão do comércio mundial deverá seguir mais que compensando os efeitos negativos da apreciação do real frente ao dólar, ao menos no 1º semestre deste ano", afiram os economistas da LCA, em relatório divulgado hoje. A LCA alerta, no entanto, para a "expansão firme" das despesas líquidas com serviços (transportes, viagens, aluguel de equipamentos, etc) que cresceram 26,8% em março na comparação com o mesmo mês de 2004, puxadas pelo ritmo mais intenso da atividade e do fluxo de comércio externo. A consultoria mantém sua projeção de estimativa de superávit em conta corrente de US$ 10,3 bilhões (1,4% do PIB) para 2005.