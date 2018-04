LDO de 2003 não prevê receitas de privatizações O secretário do Orçamento do Ministério do Planejamento, Hélio Tollini, disse nesta segunda-feira, na divulgação da proposta da LDO para 2003, que o governo procurou criar o mínimo possível de constrangimento na proposta para o próximo governo. Por isso, não há novidades introduzidas em relação à LDO de 2002. Tollini observou que não está prevista na proposta para 2003 a venda de controle acionário de empresas estatais. O economista-chefe do Ministério do Planejamento, Joaquim Levy, disse que a receita estimada de R$ 4,8 bilhões com privatizações em 2003 refere-se basicamente à venda do excedente de ações de empresas estatais. Ele disse ainda que também estão previstas receitas com a concessão de serviços públicos, mas a estimativa é bastante conservadora, em função das indefinições sobre concessões públicas, não só no Brasil como no mundo inteiro. Está previsto na LDO, segundo Levy, o reconhecimento de esqueletos no valor R$ 14 bilhões. A diferença entre esqueletos e privatização prevista para 2003 implicará um acréscimo de R$ 9,2 bilhões na dívida pública. Para 2004, a estimativa é de um acréscimo de R$ 11,4 bilhões e, para 2005, R$ 12,2 bilhões.