Leandro Martins é o novo presidente da Brasilprev O presidente da Brasilprev, Fuad Noman, está deixando o cargo para assumir a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O atual diretor comercial da empresa, Leandro Martins Alves, assumirá a presidência. Noman é presidente da Anapp (Associaç ão Nacional das Empresas Abertas de Previdência Privada). Formado em engenharia civil, Leandro Alves é funcionário de carreira do Banco do Brasil, tendo sido diretor de Gestão de Pessoas e Crédito. Alves exerceu o cargo de diretor comercial da Brasilprev desde maio de 2001. A Brasilprev é a empresa de Previdência Complementar Aberta do Banco do Brasil em associação com o Principal Financial Group e o Sebrae. A empresa é uma das maiores no ranking do setor, com mais de 800 mil clientes e uma carteira de R$ 3 bilhões.