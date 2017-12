Leasing: bem pode ser retomado Em razão de dificuldades financeiras, muita gente atrasa o pagamento de parcelas devidas em contrato de compra financiada de algum bem, arcando com multa, juros e correção monetária. A partir de dois meses de atraso, o consumidor deve procurar o credor para negociar, por escrito, a dilatação do prazo e o parcelamento do débito. Isso porque, em caso de inadimplência, o objeto pode ser retomado. Especialmente no caso de leasing de carro - aluguel com opção de compra -, o processo judicial de reintegração de posse tende a ser mais rápido, porque o automóvel continua no nome da empresa arrendatária e só é transferido para o nome do comprador depois que todas as parcelas forem pagas. O processo de reintegração de posse ocorre da seguinte forma: ao constatar que o pagamento da prestação não está registrado em sua contabilidade, a empresa de leasing notifica o devedor, que deve quitar o débito integralmente ou negociar o parcelamento. Normalmente, as empresas estão dispostas a fazer acordos. Mas, se o consumidor ignorar a notificação ou não cumprir o acordo, a empresa entra com ação de reintegração de posse do carro com pedido de liminar. O processo é rápido e dificilmente a Justiça não vai determinar a apreensão do bem por falta de pagamento. Uma situação constrangedora para o consumidor, que, além de perder o carro, terá a dívida protestada. O veículo será então leiloado para o acerto de contas. Do que for arrecadado com a venda do carro será deduzido o valor das parcelas restantes. Se, depois da dedução, sobrar algum dinheiro, o consumidor receberá a diferença. Mas, se faltar, ele terá de pagar a diferença devida. O advogado Marcellos Parente diz que, caso já tenha pago mais de 70% do valor da dívida, o consumidor dificilmente terá o carro retomado, pois alguns juízes entendem que esse porcentual já cobre o valor do bem mais algum lucro. No entanto, para se livrar do processo, o devedor precisa assumir a obrigação de quitar o restante do débito. Para o gerente de Atendimento da Ordem dos Consumidores e Mutuários do Brasil (Ordecon), Milton Habib, e o técnico de Assuntos financeiros da Fundação Procon-SP, Marcelo Ponce, dificilmente um juiz vai negar o pedido de apreensão do veículo por falta de pagamento, seja qual for o valor do débito. Eles explicam que, contratualmente, o bem é a garantia de que a dívida será paga e negar a reintegração de posse seria um incentivo à inadimplência. Veja nos links abaixo mais informações sobre a operação de leasing e as taxas de juros cobradas pelas instituições.