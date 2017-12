Leasing cambial: OAB orienta consumidor A correção dos contratos de leasing pelo dólar é objeto de questionamento na Justiça pela OAB, que move Ação Civil Pública contra 26 instituições financeiras. No Estado de São Paulo, cerca de 250 mil pessoas físicas e jurídicas (microempresas) usam a ação da OAB para substituir o dólar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção no pagamento das parcelas dos contratos de leasing. O processo envolve cifras estimadas em US$ 500 milhões, segundo José Eduardo Tavolieri de Oliveira, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Bens estão em nome das empresas de leasing A ação da OAB foi impetrada no início do ano passado, pouco depois da desvalorização do real, e ainda corre em primeira instância judicial. Com a ação, a OAB obteve uma liminar que autorizava a substituição provisória dos fatores de correção dos contratos até o julgamento. Nesse período de mais de um ano, no entanto, vários contratos foram encerrados e os consumidores continuam com o bem alienado em nome das empresas de leasing. Quem quiser vender o bem terá que tomar algum procedimento. Por isso as recomendações da OAB. Conheça as sugestões da OAB Quem estiver nesta situação, de não poder vender o bem, tem três ações possíveis para obter este direito. A de menor risco é a negociação com a empresa de leasing. O consumidor deve tentar primeiro negociar um desconto no total da dívida, que é a diferença entre a correção pelo INPC e o dólar, e efetuar a quitação, mesmo que em parcelas. Essa é a alternativa mais rápida, mas implica desembolso imediato. No futuro, caso a decisão final da Justiça seja favorável à ação da OAB, o consumidor poderá entrar com uma ação de repetição de indébito, para reaver o desembolso acima do devido, com juros e correção monetária. A recomendação é a mesma caso o consumidor pague a diferença total, sem desconto. A segunda alternativa é a ação individual com depósito da diferença entre o valor corrigido pelo INPC e o dólar em juízo. O consumidor ingressa na Justiça com uma ação individual, solicitando a liberação do bem, fazendo um depósito caucionado do valor da diferença. Ao final do julgamento a parte vencedora leva essa diferença. Se o consumidor perder a causa, no entanto, além de ter pago a diferença e o custo de seu advogado, deverá pagar as custas do advogado da instituição financeira, chamada de sucumbência. Regra geral, neste tipo de contrato, a sucumbência é de 20% o valor da causa - que no caso é a diferença entre a correção pelo INPC e o dólar. Cabe ao juiz definir o valor final. A última alternativa, segundo a sugestão da OAB, não exige desembolso imediato para o pagamento da diferença, embora também seja necessário pagar um advogado. O consumidor entra com uma medida cautelar pedindo uma liminar para a venda do bem. Com autorização judicial, a venda poderá ser efetuada. O problema ficaria para o futuro. Se o consumidor perder a ação, quem se utilizou desse recurso será obrigado a quitar a diferença com juros e correção, além de pagar os honorários advocatícios da parte vencedora. Novamente, o juiz define o valor, que regra geral é de 20% o valor da ação. Custos e riscos Para decidir qual caminho tomar, o consumidor deve avaliar seus custos e riscos. Pagando a diferença total ou parcialmente, através de acordo, o consumidor poderá no futuro entrar com ação para reaver seu dinheiro, caso a Justiça dê ganho de causa à ação da OAB. Neste caso, o consumidor é obrigado a pagar a dívida agora, mas não tem gastos com advogados, nem precisa pagar o advogado da empresa de leasing, se a OAB perder a ação. As demais opções podem representar gastos maiores no longo prazo, caso a ação seja perdida. Vale lembrar que os contratos de leasing cambial cumpriram normas estabelecidas pelo Banco Central, o que favorece a posição das instituições financeiras. O consumidor aceitava em contrato o risco da variação cambial. Antes da desvalorização do câmbio, em janeiro de 1999, o consumidor com contrato corrigido em dólar pagou juros menores do que os que tinham contratos com juros prefixados. Leia a seguir sobre a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem sido favorável às empresas de leasing.