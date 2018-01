Leasing: consumidores prejudicados Os consumidores que decidiram pagar as parcelas do leasing cambial para aquisição de veículos seguindo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) não estão conseguindo a liberação da documentação do bem ao término do contrato. O pagamento com base no INPC é possível porque foi concedida liminar em março de 1999 a uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo. A justificativa das empresas é que a ação da OAB ainda está tramitando na Justiça. Alguns advogados entendem que o veículo já poderia ser liberado. Isso porque, se a ação for considerada improcedente, a empresa poderá cobrar judicialmente as diferenças devidas. As empresas, no entanto, só estão dispostas a regularizar a documentação se os arrendatários pagarem a diferença. Na prática, isso significa desistir da possibilidade de ser beneficiado pela ação da OAB. O advogado da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, José Eduardo Tavolieri de Oliveira, sugere ao consumidor que ele faça um depósito judicial do valor em discussão. Em seguida, por meio de ação individual, peça a liberação dos documentos de transferência do carro para o seu nome. Nesse caso, a operadora não terá argumentos para opor-se à liberação da quitação. O problema começou com a desvalorização do real O problema com o leasing cambial surgiu em 1999. Os consumidores pagavam as parcelas pela cotação do dólar, que estava subindo lentamente. A desvalorização do real diante do dólar surpreendeu esses consumidores. Em janeiro, a cotação da moeda norte-americana era de R$ 1,21; em março, ultrapassou R$ 2,00. Muitos tiveram dificuldades para pagar as prestação. Algumas empresas apresentaram saídas, como a de que o pagamento fosse feito por cotações do dólar entre R$ 1,21 e R$ 1,55. Mas o resíduo teria de ser pago posteriormente. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo impetrou uma ação contra 26 empresas, com pedido de liminar, requerendo o pagamento pela variação do INPC. A liminar foi concedida. Assim, quem tinha leasing com essas empresas pôde efetuar o pagamento corrigido pelo INPC. As empresas conseguiram derrubar a liminar, mas a OAB interviu e manteve o direito de o consumidor continuar pagando pelo INPC.