Leasing cresce 11% em maio Os negócios das empresas de leasing cresceram 11% em maio último, comparativamente a abril, com um movimento de R$ 874 milhões. Isso mostra a recuperação do setor, que havia apresentado queda de 6% no mês anterior, com a marca de R$ 787,7 milhões. O número de contratos firmados pelas empresas de leasing também cresceu em maio. As operadoras firmaram 32.449 contratos no mês, número 7% maior que os 30.350 apurados em abril. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel), que reúne 67 empresas de leasing e carteiras de arrendamentos em bancos múltiplos com operação no segmento. No acumulado do ano, o crescimento do setor de leasing chegou a 70%, com movimento de R$ 4,035 bilhões, contra R$ 2,375 bilhões no mesmo período de 1999. De janeiro a maio, o setor registrou a assinatura de 170.636 novos contratos, contra 149.961 assinados entre janeiro e maio de 99, um crescimento de 14%. Leia mais sobre contratos de leasing na cartilha de crédito, pelo link abaixo