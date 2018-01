Leasing cresce 90% no primeiro trimestre O setor de leasing registrou movimento de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre deste ano, com crescimento de 90,2% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel), o aumento reflete a baixa de produção ocorrida em 99 em decorrência da desvalorização cambial. Entre janeiro e março desse ano, foram assinados 106 mil novos contratos, número 40,2% maior que o registrado nos primeiros três meses de 99. A Abel informou ainda que, no primeiro do trimestre de 99, a quantidade de contratos emitidos no período foi de 75,6 mil, o equivalente a negócios de US$ 703,4 milhões. Os contratos prefixados continuaram liderando o ranking e registraram crescimento frente ao ano anterior. Passou de 82% no primeiro trimestre de 99 para 91,1% nos três primeiros meses deste ano. No mesmo período, os contratos em dólar tiveram sua participação reduzida de 15%, em 99, para 5,7% neste ano. Os contratos fixados em Taxa Referencial (TR) também caíram de 2%, em 99, para 0,8% no primeiro trimestre de 2.000. Outras formas de indexação registraram incremento de 1% para 2,5% no mesmo período. Veja na seqüência matéria sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer um leasing.