Leasing: participação de pessoa física diminui O balanço anual da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel) revelou que a participação dos negócios com pessoa física no volume financeiro do setor caiu de 45,3% do total de negócios registrado em 1999 para 28,8% no ano passado. De acordo com Rafael Cardoso, vice-presidente executivo da Abel, a diminuição é reflexo de uma queda na demanda por parte dos consumidores. "Os problemas gerados pela mudança da política cambial diminuíram o interesse dos clientes pelo produto", declara. Em 1999, com a mudança da política cambial, que permitiu a livre oscilação da moeda norte-americana, muitos consumidores que tinham as parcelas de leasing indexadas ao dólar viram dobrar, de um dia para o outro, o valor da prestação. Cardoso explica que esse cenário desfavorável assustou os consumidores que tinham interesse nesse tipo de financiamento e que o reflexo mais expressivo desse cenário foi percebido em 2000. A insegurança provocada pelo impacto da oscilação do dólar no valor das prestações faz com que os contratos prefixados, ou seja, aqueles em que o valor da parcela seja definido no início do contrato, representem 88,6% do total de operações no setor em 2000, somando-se negócios com pessoa jurídica e física. Já as parcelas indexadas ao dólar representam apenas 6,8% do total. Contratos com prestações calculadas de acordo com a Taxa Referencial (TR) são 0,6% e outras formas de indexação, 4%. Cardoso também cita como um dos motivos o prazo mínimo de 24 meses para as operações de leasing. "Como o CDC, ou seja, as linhas de Crédito Direto ao Consumidor têm prazos mínimos menores do que esse, muitas vezes o cliente prefere essa opção, pois fica endividado por um período menor", analisa o vice-presidente da Abel. Perspectivas para 2001 Cardoso espera que nesse ano o volume total de negócios em leasing para pessoa física apresente um aumento de 30%, em relação ao realizado em 2000. As perspectivas do executivo tomam por base a entrada do leasing operacional que, entre uma de suas características, deve apresentar uma diminuição no prazo mínimo das operações. Veja no link abaixo as regras vigentes no mercado para as operações de leasing.