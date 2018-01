Leasing: veja vantagens e riscos Leasing significa arrendamento mercantil. É uma espécie de aluguel de um bem qualquer que dá ao arrendatário o direito de compra deste bem no final do contrato. O leasing pode envolver imóveis, máquinas e equipamentos, veículos, bens de informática e outros. Nesta operação, a instituição financeira compra um bem com o objetivo de alugá-lo para determinado cliente por um prazo acordado entre as partes. No final deste prazo, o cliente pode comprar o bem, por um valor previamente acertado ou pelo valor de mercado, ou então devolver o bem para a instituição financeira, que pode então vender, alugar ou dar qualquer destino que quiser àquele patrimônio. Este valor de compra no final da operação se chama valor residual garantido. Leasing financeiro No Brasil, a modalidade de leasing mais utilizada é o leasing financeiro, onde o cliente é obrigado a comprar o bem no final da operação por um preço acertado na época do contrato ou pelo valor de mercado. Este leasing é parecido com um financiamento. O cliente paga este valor residual garantido antecipado, no começo da operação, como uma entrada de qualquer financiamento. O prazo, o indexador dos valores do contrato e a proporção do valor residual garantido variam para cada operação. O prazo mínimo é de 24 meses para bens com vida útil até cinco anos, e de 36 meses para os demais. Os contratos podem ter correção por dólar, ou serem em reais, com juros prefixados ou pós-fixados. Desvantagens O custo final pode ser mais baixo no leasing, mas a instituição financeira pode retomar o bem facilmente em caso de inadimplência. Isso porque o bem fica no nome da arrendadora e não do arrendatário, facilitando a reintegração de posse. No caso de desistência do contrato de leasing, o arrendatário não tem direito a devolução de qualquer valor, porque se trata de um aluguel. E ainda tem que pagar o restante da dívida. Nos financiamentos, o comprador pode fazer a quitação antecipada, tendo direito até ao desconto dos juros. No leasing, este procedimento encarece o valor a pagar, porque a operação de arrendamento é anulada e recalculada como financiamento. Esta mudança tem efeitos fiscais que ampliam a dívida, como cobrança adicional de Imposto de Renda e troca do ISS (Imposto Sobre Serviços) por IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Veja no link abaixo mais informações sobre o setor de leasing e outras operações de crédito.