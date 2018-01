Legislativo de SP cria Fórum de Desenvolvimento Econômico A Assembléia Legislativa de São Paulo instala na próxima terça-feira o Fórum Legislativo de Desenvolvimento Econômico Sustentado do Estado de São Paulo. Um dos principais objetivos da iniciativa é a busca da interação do Legislativo com os segmentos da sociedade envolvidos nos processos de desenvolvimento econômico. Para os parlamentares, a interação com os agentes econômicos deverá facilitar a formulação de medidas e propostas capazes de impulsionar o desenvolvimento das regiões do Estado. Para colocar a estratégia em prática, já foi estabelecido um cronograma de visita dos deputados da Assembléia às 15 regiões administrativas do Estado. O primeiro encontro será no dia 19 de setembro e deverá reunir, na Baixada Santista, parlamentares e representantes dos setores envolvidos no desenvolvimento econômico da região. Após esses encontros, previstos para terminar em 17 de novembro, os parlamentares irão elaborar relatórios de atividades, com as propostas colhidas. Com a iniciativa, o Legislativo paulista espera que seja possível, também, a eliminação de obstáculos às atividades econômicas, a adoção de estratégias para abertura de novos mercados, maximização da oferta de financiamentos para o setor produtivo e a criação de condições institucionais estáveis e de segurança com vistas à atração de investimentos privados, entre outros. Além de colher sugestões dos agentes econômicos de cada região, os parlamentares esperam que esses encontros sirvam também para discutir temas como o Plano Plurianual (PPA 2004/2007) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O Fórum Legislativo terá caráter permanente no âmbito da Assembléia Legislativa. No projeto de resolução que institui o Fórum, está destacado que um dos principais objetivos da iniciativa é "identificar, caracterizar, trazer a público e debater o conjunto de temas relevantes para a retomada e sustentação do desenvolvimento econômico no Estado, tendo como diretriz norteadora a promoção do desenvolvimento social".