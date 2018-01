Lehman Brothers: recomendações para Copel O banco de investimento Lehman Brothers está elevando o preço-alvo dos American Depositary Receipt (ADRs) da Copel para um período de doze meses, de US$ 12,00 para US$ 14,00, o que representa um potencial de valorização de 37,38% frente à cotação de sexta-feira (26/1). A instituição também decidiu reafirmar sua recomendação de "forte compra" para os papéis. Segundo o analista Charles Barnett, a recomendação está baseada nos recentes avanços no processo de privatização da empresa. O analista lembrou que, desde que foram divulgadas as primeiras notícias sobre a possível venda da empresa, as ações da companhia tiveram ganho de 18% em dólares. Ele destacou, entretanto, que os papéis não tiveram um desempenho muito melhor que o de outros do setor, como ocorreu com os da Eletropaulo Metropolitana e da Eletrobrás. Barnett afirmou que está confiante que o processo de privatização da Copel será conduzido de modo relativamente rápido pelo secretário de Finanças do Paraná e também presidente da companhia, Ingo Hubert. Segundo Barnett, o governador Jaime Lerner teria convencido o executivo a realizar a venda até dezembro de 2002. O objetivo seria ter tempo hábil para tomar as decisões que levariam o Estado a uma sólida situação financeira, de modo a impulsionar suas aspirações no cenário político nacional.