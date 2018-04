Lei a palestra de Ricupero no seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face" O Secretário-Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), embaixador Rubens Ricupero, criticou hoje as agências de classificação de risco e os bancos de investimento por não esclarecem o que motiva a opinião dos analistas. Para ele, os critérios usados nestas análises são autodestrutivos e tendem a causar resultados contrários aos desejados. Veja a íntegra da palestra de Ricupero no painel "A Visão de Wall Street sobre o Brasil e o Mundo", durante o seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", que tem o apoio do Grupo Estado, Wall Street Journal e Conselho das Américas. Dentre as inúmeras frases de Keynes que se prestam para as mais variadas ocasiões há uma que tem a ver diretamente com o tema de minha palestra. Dizia ele: "A última coisa em que estou interessado é na chamada opinião informada de Wall Street". Embora Lord Keynes fosse um investidor astuto e seus investimentos lhe valessem a fortuna que dele fez um mecenas do balé, nós, brasileiros, não podemos evidentemente oferecer-nos o luxo de ignorar por completo a opinião de Wall Street. Ao contrário, aqui e alhures, não é possível dispensar a bem informada opinião de especialistas responsáveis pelos critérios de Wall Street, os quais determinam, por sua vez, as condições que distinguem os papeis merecedores do "investment grade" dos considerados como puramente especulativos. De fato, essa distinção adquiriu uma base legal como critério orientador do mandatário fiduciário, o qual, nos termos da lei "está submetido ao dever, em relação ao beneficiário, ao administrar os recursos que lhe foram confiados, de exercer o cuidado e a perícia que um homem de ordinária prudência exerceria ao lidar com sua própria propriedade". É interessante notar que a definição legal prossegue da seguinte forma: "e se o mandatário fiduciário obteve ou procurou sua indicação como mandatário apresentando-se como possuidor de perícia superior à de um homem de ordinária prudência, está ele sob a obrigação de exercer tal perícia". É caraterística dos mercados serem eles dominados pela escolha e a competição. Existem, assim, muitas fontes de informação para orientar as decisões de um homem de prudência ordinária e diversos meios de avaliar se um investimento é adequado. Boa parte da recente dificuldade relativa à utilização da "opinião informada" de Wall Street foi criada pela falta de transparência em esclarecer o que é exatamente que motiva a formação da opinião. Esses problemas têm sido observados em várias áreas. Temos primeiro o problema dos analistas de ações de empresas ? quais são os critérios que usam para bem informar a opinião dos investidores? Sabemos hoje que alguns buscaram influir sobre a opinião do mercado a fim de maximizar as comissões dos corretores que trabalham para suas firmas. Outros procuraram aumentar ao máximo as vendas das ofertas dos banqueiros de investimentos de suas próprias companhias. Outros empenharam-se simplesmente em maximizar seus rendimentos pessoais. Não parece, contudo, que eles estivessem particularmente preocupados em fornecer informação objetiva, na hora oportuna, a investidores que eram seus clientes. Vieram, em seguida, os problemas com a informação dada aos analistas pelos contadores e auditores das empresas ? elemento crucial na formação de opinião objetiva. Algumas firmas de contabilidade buscaram maximizar seus ganhos por meio de uma grande variedade de serviços contábeis e não-contábeis prestados aos clientes. Outras esforçaram-se em elevar ao máximo os lucros relatados pelos clientes com vistas a sustentar altos preços para as ações. Uma vez mais parece ter sido comprometida em muitos casos a prioridade de fornecer informação objetiva aos acionistas ? seus verdadeiros clientes ? razão adicional para duvidar da validade dos critérios de Wall Street. Não creio que seja necessário repetir também as constantes falhas dos conselhos de administração em assegurar a boa governança das empresas e seu dever fiduciário em relação aos acionistas. Nem julgo que valha a pena redescrever pela enésima vez as discutíveis atividades de altos executivos de algumas das companhias atualmente na berlinda, a fim de provar a acusação de que se envolveram em substanciais conflitos de interesse, em conluio com os responsáveis pelo fornecimento de opinião avisada (auditores, analistas e outros). É evidente que as instituições mais importantes na tarefa de suprir o homem prudente com opinião bem informada são as agências de avaliação de crédito, as quais se empenham precisamente em definir o que é considerado como grau de investimento ou não. Entendo que o critério básico utilizado é a probabilidade de que o investidor receberá os pagamentos dos juros prometidos e do principal, plenamente e no prazo acordado. Essas agências foram já criticadas por ocasião da crise asiática por terem falhado em alertar em tempo os investidores a respeito das dificuldades que se antecipavam para os devedores asiáticos. Se o rebaixamento de grau de investimento para o de não-investimento ocorre depois que o resto do mercado já refletiu a mudança de condições ao desvalorizar o preço dos papeis, a informação das agências de nada serve ao homem prudente que deseja evitar perdas, conservando em seu portfolio apenas aplicações com grau de investimento. A maioria dessas agências modificaram o processo pelo qual efetuam sua avaliação de risco soberano e as classificações aproximaram-se mais do exercício de previsões. Isso não eliminou, no entanto, as críticas e as agências encontram-se agora sob fogo cerrado por se revelarem agressivas demais em rebaixar perspectivas futuras na base de escassa informação concreta. As agências defrontam-se com dificuldades especiais quando se trata de estimar o risco de investimento em obrigações de dívida soberana*, uma vez que a tarefa requer que a agência forme opinião a respeito de qual poderia ser a futura política do governo considerado, dentro de uma gama de circunstâncias possíveis mas que somos absolutamente incapazes de conhecer com antecipação. Foi por essa razão que o Ministério de Finanças do Japão questionou publicamente os critérios pelos quais a dívida do governo japonês denominada em moeda nacional viu-se recentemente rebaixada a características de risco (Moody´s A2), equivalentes a de países como a Letônia, Chipre, Polônia e África do Sul. A troca de opiniões entre as agências e o governo japonês foi instrutiva, mas tende a confirmar que as decisões das agências são aparentemente baseadas mais em especulação sobre a futura política do governo japonês do que nas perspectivas de repagamento aos que investiram em títulos do governo nipônico.** Conforme se sabe, o Brasil foi também recentemente rebaixado por Standard & Poor´s para BB3*** em relação à dívida denominada em moeda local e Moody´s rapidamente reverteu, no espaço de quatro meses, de positiva para negativa, a perspectiva de sua classificação de B1. Assim, diante de tantos critérios distintos de Wall Street para avaliar o atual contexto brasileiro, julgo que seria útil se fôssemos um pouco mais transparentes sobre a maneira pela qual formamos ou informamos nossas opiniões. Serei muito claro ? sou brasileiro e minha intenção é recorrer ao critério que seria o melhor para o povo brasileiro ? isto é, aquele que permitiria o maior aumento da renda per capita desse povo. Naturalmente, esse é critério muito diferente dos de Wall Street, os quais indagariam simplesmente se um investimento no Brasil há de produzir uma taxa de retorno que seja ao menos tão elevada quanto a que se poderia ganhar por meio de qualquer outro investimento alternativo. É bem provável que nossas opiniões informadas não coincidam mas permito-me sugerir que, no fundo, talvez não estejam efetivamente tão afastadas como possa parecer. Já me havendo referido ao Japão, não pretendo argumentar que os riscos no Japão e no Brasil sejam similares. É interessante notar, no entanto, que em ambos países a taxa cambial não é "pegged" ao dólar ou outra moeda, a maioria da dívida é denominada em moeda doméstica e uma alta proporção dessa dívida, chegando a 95% no caso do Japão, está em mãos de investidores locais. Prefiro discutir a comparação óbvia que os analistas vêm fazendo entre o Brasil e a Argentina. Tenho de admitir, de saída, que é possível observar entre o Brasil de hoje e a Argentina de um ano atrás um certo número de perturbadoras semelhanças. Ambos enfrentavam aumento no endividamento governamental e dificuldades no acesso aos mercados externos de capital à medida que se aproximavam ou aproximam de eleições no mês de outubro, em meio a condições recessivas que favorecem a vitória da oposição.**** Na Argentina, essa combinação conduziu eventualmente à cessação dos influxos financeiros, ao colapso da economia e à suspensão de pagamentos. No Brasil, não obstante a mudança de uma taxa de câmbio como âncora para uma meta inflacionária, não se conseguiu evitar a recessão ou um crescimento tão anêmico a ponto de ser, para todos os efeitos práticos (o aumento do desemprego, por exemplo), equivalente à recessão e os mercados financeiros começaram progressivamente a fechar-se. Na base dessas semelhanças de superfície, poder-se-ia ter a impressão de que o caminho mais seguro para que as agências de crédito evitem futuras críticas seria justamente de tomar a iniciativa de rebaixar a avaliação do risco Brasil. Todavia, se o que está em jogo não é simplesmente a reputação das agências, mas a necessidade de informar objetivamente a opinião, permito-me sugerir que existem algumas características estruturais que justificam, no caso do Brasil, tratamento diferente. Por exemplo, como resultado da experiência crônica de alta inflação no passado, antes do Real, e o predomínio, desde então, de juros extremamente elevados, a maioria das empresas brasileiras têm financiado seus investimentos com recursos próprios, sendo assim menor que em outros países sua exposição a mudanças nas taxas de juros e nos fluxos externos. Somente as grandes empresas têm acesso aos mercados financeiros domésticos ou internacionais e elas estão geralmente "hedge" ou protegidas, seja por obrigações do governo indexadas em dólar ou "hedges" em moedas estrangeiras. As mudanças na taxa de crescimento provavelmente representam fator de maior risco que as expectativas dos investidores estrangeiros. O perfil do financiamento da indústria brasileira tem também implicações para o risco dos bancos nacionais. Como eles financiam pouco investimento doméstico e detêm portfolios em grande parte compostos de títulos governamentais, sua exposição à volatilidade dos lucros do setor privado é limitada. Além disso, devido ao fato de que essas obrigações do governo são em boa medida indexadas, quer à taxa de câmbio, quer às taxas de juros de curto prazo, tanto o seu risco de mercado quanto sua exposição ao risco da taxa cambial são reduzidos. Desse modo, seja o setor privado financeiro, seja o não-financeiro pareceriam implicitamente "hedged" contra alterações da taxa cambial ou de juros capazes, em circunstâncias diferentes, de acarretar crises financeiras. O fato de que tão alta proporção da dívida governamental é detida internamente e de que parcela considerável está em mãos do sistema financeiro em termos que são independentes das mudanças nas taxas de juros significa que a probabilidade de um "sellout", de uma liquidação indiscriminada de obrigações do governo é menor do que em outros lugares. Não obstante, todos esses fatores que reforçam a estabilidade a curto prazo do sistema representam um custo elevado. O governo e o Banco Central do Brasil suportam o peso maior do fardo de proteger ("hedge") o setor privado contra os riscos de mercado e de câmbio. A consequência é que as despesas governamentais e as taxas de juro são mais altas do que seriam em outras condições, o que torna mais necessários os influxos de capital. As elevadas taxas de juro e a repressão dos gastos governamentais acabam por criar, assim, impedimentos naturais a um crescimento mais satisfatório. Pode-se dizer, nesse sentido, que o Brasil possui um setor privado "hedged" contra a instabilidade financeira externa, mas paga para isso o preço de uma taxa de crescimento mais baixa. Essa situação permite, portanto, que o Brasil seja um menor risco de crédito no curto prazo, tendo, contudo, custos mais altos em termos do seu desenvolvimento de longo prazo. Por conseguinte, se as melhores avaliações de crédito que tranquilizam os investidores estrangeiros e asseguram a continuidade dos fluxos de capital não forem capazes de gerar crescimento de longo prazo, terminarão por revelar-se como causadoras da própria ruína ("self-defeating"). De uma perspectiva mais ampla, é claro que o potencial de crescimento da economia brasileira a longo prazo é substancialmente mais elevado do que o experimentado ao longo de uma década de tentativas de satisfazer os critérios de Wall Street. Com efeito, dada a estrutura da economia, creio não haver dúvida de que um crescimento mais rápido haveria de produzir menores déficits orçamentários nominais, relações ("ratios") de dívida mais baixas, melhor lucratividade das empresas e balanços bancários mais robustos. E ? não esqueçamos ? uma melhor avaliação de crédito! Parece, portanto, ilógico que o esforço de satisfazer os critérios de Wall Street tivesse de impedir o Brasil de atingir tal objetivo. É isso, porém, o que os resultados até agora alcançados pelo esforço de atingir os critérios na moda de Wall Street sugerem esteja acontecendo. Mas não é só do ponto de vista econômico que os critérios de avaliação de crédito ou a maneira como vêm sendo aplicados acabam por inviabilizar o próprio resultado de um retorno seguro, que, em princípio, se destinam a produzir. O mesmo sucede no domínio político, ou, se preferirem, na área psico-social determinante das escolhas eleitorais, conforme se diria na época da influência da Escola Superior de Guerra. Basta olhar, nesse sentido, para esse último e virulento acesso de volatilidade que o país está vivendo, provocado praticamente em sua totalidade pela crença, correta ou não, de que as eleições presidenciais serão ganhas por candidato da oposição e pelas expectativas psicológicas, uma vez mais certas ou erradas, do que se espera faça um tal candidato após eleito. Pouca gente poria em dúvida que o motivo quase exclusivo da súbita e brutal deterioração das expectativas e consequente rebaixamento do crédito brasileiro pelas agências se encontra no campo político. As próprias agências são as primeiras a admiti-lo explicitamente. Ainda que se possa apontar para um ou outro fator econômico que se desenvolveu em direção negativa, eles não seriam suficientes para explicar a amplitude da oscilação. Ademais, outros fatores haveria que se moveram positivamente, como o aumento do saldo comercial e não foram levados em conta. Por conseguinte, temos de partir da evidência: os mercados desejam a vitória de candidatura ligada ao governo, seja por presumirem ser essa a melhor garantia de continuidade das políticas necessárias aos olhos desses mercados, seja por questões subjetivas de julgamento que atribuem maior competência a essa candidatura. Decorre daí, em rigorosa lógica, que os mercados deveriam ter contribuído para criar condições econômicas ? crescimento, expansão do emprego, melhoria da renda disponível ? capazes de maximizar as possibilidades de vitória da candidatura preferida pelos mercados. Ora, o que se viu foi exatamente o contrário. Por um lado, as autoridades econômicas, temerosas do severo olhar dos mercados, se esmeraram em medidas como a manutenção de altas taxas de juros, o estrangulamento do crédito, o cancelamento de gastos públicos, a fim de gerar superávit primário cada vez mais elevado, todas medidas que reforçam a desaceleração da já combalida economia. Por seu lado, as agências invocam a deterioração das perspectivas eleitorais para rebaixar o crédito brasileiro, agravando assim, inelutavelmente, tanto as expectativas econômicas como as políticas. Pode-se alegar, é claro, que outros fatores influem na baixa da candidatura oficial mas não há como negar que, mesmo em países muito mais sólidos e estáveis que o nosso, seriam quase nulas as possibilidades de um governo qualquer ganhar eleições realizadas em condições comparáveis às brasileiras: recessão ou algo muito parecido, desemprego recorde, encolhimento do poder aquisitivo, do nível de bem-estar, desassossego e angústia ocasionados pelo desabamento da moeda e suas consequências sociais. Até um país incomparavelmente mais próspero como os Estados Unidos não escapou à regra. Eu era o embaixador do Brasil em Washington quando o pai do atual presidente perdeu, em 1992, as eleições devido à recessão da época, atribuída por ele e seus partidários à política restritiva do Fed. Nem a vitória na Guerra do Golfo, nem política externa ativista, foram capazes de salvar o Presidente Bush em conjuntura dominada pelas preocupações domésticas, que levaram um dos estrategistas da campanha Clinton a cunhar a frase-síntese indicativa da prioridade daquele momento: "It´s the economy, stupid"! Seria, portanto, o caso de dizer que, tanto as agências e os mercados, como as autoridades que adotam medidas recessivas para aplacá-los, esquecem o que sabia bem Adam Smith: que a economia, ou será política ou simplesmente não será, isto é, não terá condições políticas de continuidade. Essa verdade foi de novo evidenciada pelo debate sobre os recentes aumentos de tarifas ou preços administrados. Ao defender tais decisões, os responsáveis lembram o adágio romano: "Faça-se justiça, ainda que pereça o mundo", ou ao menos o mundo deles, aquele no qual acreditam. Com efeito, sem emitir nenhum juízo de valor ou avançar qualquer preferência em termos das perspectivas eleitorais, é difícil ignorar que, se o objetivo governamental é vencer as eleições a fim de dar continuidade a suas políticas e se é esse também o interesse dos mercados, a administração macroeconômica teria de levar em consideração as circunstâncias sociais e políticas, ou melhor, deveria revelar senso de oportunidade. Pretender, ao contrário, que os critérios do que se julga ser a correta política macroeconômica precisam ser aplicados doa a quem doer, oportuna ou inoportunamente, numa espécie de farisaísmo orgulhoso de sua própria virtude, independente das consequências, lembra a carga da Brigada Ligeira na batalha de Balaclava, na Guerra da Criméia. Ao obedecerem a uma ordem absurda e carregarem contra os canhões russos, os comandados de Lord Cardigan foram estraçalhados pela metralha inimiga. Talvez lhes tenha servido de consolo a imortalização da balada de Lord Tennyson ou o filme heróico em que brilhou Erroll Flynn. Não sei se os nossos galantes cavaleiros que carregam contra os canhões encontrarão seu poeta ou seu diretor cinematográfico. Lembro apenas que a última palavra sobre a carga da Brigada Ligeira foi dada pelo General Bosquet, francês que assistiu à carga do alto de uma colina e exclamou: "C´est magnifique mais ce n´est pas la guerre"! Em conclusão, um conjunto mais apropriado de critérios de Wall Street deveria aumentar a importância de avaliações de longo termo dos riscos de obrigações de longo prazo, na base do potencial de crescimento da economia igualmente a longo termo. Buscaria, ao mesmo tempo, encorajar as condições para que esse potencial se realize. Somente assim se poderia assegurar que esses critérios deixariam de ser "self-defeating" nos planos econômico e político, como ocorre atualmente. * As agências baseiam-se tradicionalmente nas taxas históricas de inadimplência para os lançamentos das empresas; essa não pode, contudo, constituir a base para as avaliações soberanas já que não existem precedentes a partir das quais seja possível calcular a probabilidade de risco. "Daiwa Securities" observa, por exemplo, que, no período de após-guerra, "nenhum país com taxa de câmbio flutuante jamais tombou em default na sua dívida em moeda doméstica". __________________________________ ** Fitch admite que "nenhum país com saldo de contas correntes de cerca de US$80 bilhões, haveres externos líquidos de US$1,3 trilhões, sem nenhuma dívida em moeda estrangeira e com reservas externas de aproximadamente US$400 bilhões" jamais suspendeu o pagamento da dívida soberana. Por outro lado, Moody´s comenta que o "Japão está ingressando em território desconhecido". Sua principal preocupação "é que a incapacidade ou falta de vontade do país para deter o aumento na dívida do setor público possa levar, no futuro, a políticas não-ortodoxas em relação aos títulos do governo japonês". Fitch alega que a "probabilidade de default" para o Japão "é de pouco mais de 1 em 100 ao longo de horizonte de dez anos", ao passo que Moody´s estima o risco como 1 em 200 lançamentos em cinco anos. Considerando a falta de qualquer série histórica de eventos para calcular tais probabilidades, essas opiniões parecem confirmar a queixa japonesa de que faltam critérios objetivos às decisões de avaliação. *** As obrigações classificadas BB, B, CCC, CC e C são consideradas como apresentando significativas características especulativas, não sendo, portanto, adequadas para o investimento do homem prudente. BB indica o menor grau de especulação e C o maior. Embora tais obrigações terão provavelmente alguma qualidade e características protetoras, elas poderão ser mais que compensadas por alto grau de incerteza ou maior exposição a condições adversas. Uma obrigação do tipo BB é menos vulnerável à inadimplência do que outros papeis especulativos. Ela enfrenta, entretanto, consideráveis incertezas atuais ou exposição a condições adversas de natureza financeira, econômica ou de negócios que poderiam ocasionar a incapacidade do devedor de fazer face a seus compromissos financeiros. **** Com efeito, o paralelismo poderia estender-se a boa parte da década passada. Ambos países usaram regime cambial atrelado ao dólar ("pegged") como âncora para programas de estabilização de preços cujo êxito produziu acentuado aumento no crescimento e na renda nacionais. Ambos tiveram de reestruturar seus sistemas financeiros e bancários em função do retorno do crescimento com estabilidade de preços. Ambos liberalizaram seu comércio externo e o sistema econômico interno, o que contribuiu para que rapidamente o saldo em contas correntes se transformasse em déficit. Ambos experimentaram rápidos aumentos em influxos financeiros devido à privatização e à sua crescente atratividade para investimentos estrangeiros diretos. Em ambos, os influxos de capital cobriram com folga os desequilíbrios externos e fiscais. Ambos conheceram um aumento no endividamento e as duas economias tiveram de recorrer a taxas altas de juros para controlar a demanda e assegurar que os influxos financeiros continuassem disponíveis para financiar os crescentes déficits em contas correntes. Ambos acabaram com déficits orçamentários e dívidas em aumento, em grande medida devido ao custo dos juros elevados. Ambos tiveram de usar políticas fiscais crescentemente restritivas a fim de produzir superávits primários cada vez mais altos, mas tais saldos apenas serviram para abafar a demanda, enquanto a queda da receita e os custos de juros cada vez mais altos continuaram a aumentar o déficit nominal.