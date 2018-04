Lei assegura direitos de aluno inadimplente O aluno inadimplente tem direitos garantidos por lei e não pode sofrer sanção pedagógica e tampouco ser submetido a humilhações. "Inadimplência nem sempre configura má-fé", destaca a técnica da área de serviços da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado -, Maria Cecília Rodrigues. Afirmar que um estudante não pode sofrer sanção pedagógica equivale a dizer que ele tem resguardado o direito de ingressar no estabelecimento de ensino para acompanhar as aulas no decorrer do período letivo, de fazer as provas normalmente e não pode ter sua documentação retida, tal como certificado, em caso de conclusão do curso, ou histórico escolar, em caso de transferência. Tudo isso está previsto na Lei n.º 9.870/99. Vale destacar que a mesma lei que dá respaldo ao estudante inadimplente também o faz para as instituições de ensino. Portanto, pela mesma legislação, a escola ou faculdade pode negar o direito à renovação das matrículas ao aluno que não quitou seus débitos. "A primeira orientação é para que a pessoa tente uma renegociação, com parcelamento da dívida, por exemplo", orienta Maria Cecília. Como ela destaca, diferentemente do que ocorre com os ensinos fundamental e médio, cuja lei garante vaga em instituição pública, no caso do ensino superior a situação não é a mesma. "Trata-se de uma prestação de serviço com conotação social." Se não houver acordo com a escola ou faculdade, a técnica do Procon diz que a alternativa seria tentar discutir judicialmente a situação. "Mas isso, muitas vezes, se transforma em custos." O Procon só atua nos casos em que o consumidor sofreu algum tipo de sanção pedagógica. Sendo assim, negociação de valores não é da alçada da instituição. Polêmica No entendimento do Procon, uma instituição de ensino não pode negar o pedido de transferência de um aluno que tenha histórico de inadimplemento com outras escolas. "Isso seria partir do pressuposto de que a pessoa vai incorrer em débito. É prejulgar o indivíduo, antever situações, e o Procon considera isso abusivo." Mas, na opinião do advogado Nelson Miyahara, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo (OAB/SP), também é preciso ver o outro lado da história. "Não é porque a gente defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que não vamos analisar os dois lados. É complicado para a instituição custear um aluno inadimplente. A escola é uma entidade particular e não existe nenhuma legislação em que esteja prevista a questão de ela ter de aceitar o aluno inadimplente", diz Miyahara.