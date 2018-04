Lei ataca maquiagem de produtos O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou hoje a Lei nº 11.078, que obriga empresas que reduzirem o peso ou a medida de seus produtos a tomar uma série de medidas para alertar o consumidor. Essa lei evita a prática da maquiagem de produtos, que é a redução da quantidade de produto dentro de uma embalagem sem a diminuição do preço. A partir de hoje, os fabricantes que diminuírem a quantidade ou o tamanho de seus produtos serão obrigados a colocar na embalagem, durante três meses, um aviso que ocupe 20% do tamanho do pacote informando o consumidor sobre a mudança. Eles também deverão, com 30 dias de antecedência, informar ao Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) sobre a mudança, especificando os motivos. O fabricante também deverá, segundo a lei, diminuir o preço do produto. Se alguma dessas obrigações não for respeitada, o consumidor terá direito a ressarcimento do valor pago ou a trocar o produto. O governo estadual divulgará a lista dos produtos que tiveram seu peso ou suas medidas alterados.