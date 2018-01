Lei das Micro e Pequenas Empresas é ´divisor de águas´ O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto, afirmou que a aprovação do projeto que criou a Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas foi "um divisor de águas para a economia brasileira", pois contribuirá para "a dinamização e crescimento" dos pequenos negócios, produzindo resultados "concretos". O texto da Lei Geral, aprovado na quarta pela Câmara dos Deputados, prevê a simplificação de procedimentos e redução da burocracia e da carga tributária. "Nós teremos um outro momento para os pequenos negócios no Brasil, em que as pessoas estarão mais desembaraçadas para empreender, submetidas a uma legislação muito mais adequada e estimulante para o desenvolvimento dos negócios", afirmou o presidente da CNI. Ele citou ainda outras vantagens da nova legislação: "Promove também maior acesso às compras governamentais, desonera as exportações das pequenas empresas, favorece o acesso às fontes de inovação tecnológica, estimula e melhora as condições de acesso ao crédito." Monteiro Neto disse que esses benefícios serão percebidos no curto prazo, apesar de ter sido adiado para o segundo semestre de 2007 o início da vigência da lei.