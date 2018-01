Lei das S.As na pauta do Congresso Os parlamentares reúnem-se com ministros, empresários e especialistas do mercado financeiro. A mobilização é parte do esforço do governo para aprovar logo a nova lei das S.As. Na linha de frente da defesa da proposta estarão o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Alcides Tápias, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros. Do lado das entidades que mais têm resistido às mudanças, estarão presentes o presidente da Associação Brasileira de Companhias Abertas e dirigentes da Confederação Nacional da Indústria. "O maior problema da Lei das S.As. refere-se ao mérito do projeto, e não ao quórum", avaliou ontem o líder do PSDB na Câmara, Aécio Neves. Resistências Segundo ele, a preocupação do governo é grande. "As empresas estão fechando o capital e saindo da Bolsa por receio da lei, que propõe ampliar a participação dos minoritários", adverte Aécio Neves. O líder do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima (BA), apóia a discussão sobre o tema, mas frisa que não há acordo sobre a proposta na base aliada e, sem isso, será difícil votá-la. Encarregado das negociações em nome do partido, o deputado e primeiro vice-presidente da CNI, Armando Monteiro (PE), faz restrições: "Tal como está, o projeto tumultua o gerenciamento das empresas." A justificativa política para um novo adiamento é a desmobilização decorrente da campanha eleitoral. "Antes das eleições, só se vota perfumaria", assegura o vice-líder do PFL na Câmara José Carlos Aleluia (BA), observando que o processo eleitoral brasileiro deixa os parlamentares muito dependentes dos prefeitos que eles ajudam a eleger. Por trás dessa justificativa, existe um jogo de fortes pressões de controladores de empresas de capital aberto, que querem modificar alguns dispositivos do projeto. Veja a seguir os principais pontos da nova Lei das SAs.