Lei das S.A.s: projeto está longe do ideal O projeto de reforma da Lei das Sociedades por Ações que será votado pelo Congresso está longe de ser o ideal. De qualquer forma, já representa avanços na avaliação do presidente da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec), Humberto Casagrande. A Abamec apóia o projeto, mas com ressalvas. Uma das principais queixas é a manutenção das ações preferenciais (PN, sem direito a voto). Ele acredita que a reforma da lei, sozinha, não vai salvar o mercado de capitais brasileiro. "O projeto não é uma panacéia que trará volume para a Bolsa", afirmou. Casagrande avalia que existem outras medidas importantes a serem tomadas nesse sentido. Uma delas é a reforma da previdência para estimular a formação de poupança interna. A criação de novos fundos de pensão traria recursos de longo prazo para a aplicação em Bolsa. "Primeiro é preciso que exista dinheiro para comprar ações." Outros pontos destacados pelo presidente da Abamec e pelo deputado Emerson Kapaz são a reforma tributária e a redução das taxas de juros internas.