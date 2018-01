Lei das S.As: punições duras e mais poder à CVM Quem tentar manipular o mercado de capitais com operações simuladas ou manobras fraudulentas poderá pegar até 12 anos de prisão, sem direito a pena alternativa. Além disso, as multas previstas podem chegar a R$ 1 milhão, 70% do valor da emissão ou operação irregular ou três vezes o montante da vantagem ilícita obtida. As punições estão no relatório sobre a mudança da Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.), apresentado ontem pelo deputado Antonio Kandir (PSDB-SP) à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. O capítulo sobre os crimes contra o mercado de capitais é uma das inovações feitas por Kandir no substitutivo do deputado Emerson Kapaz (PPS-SP), aprovado há um mês na Comissão de Economia da Câmara. Além das modificações na Lei das S.As. para aumentar a proteção aos investimentos dos acionistas minoritários, Kandir pretende alterar a Lei que regulamenta o mercado de valores mobiliários e que criou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mais poder para a CVM As vantagens econômicas dos acionistas sem direito a voto - preferencialistas - são mantidas, mas Kandir reforça as regras de transparência das companhias abertas e o poder de fiscalização da CVM. A Comissão seria transformada em uma agência reguladora autônoma e independente. Seus dirigentes seriam nomeados pelo presidente da República com aval do Senado e teriam mandato fixo de cinco anos. Além disso, o relatório define melhor as atividades da CVM,. Ele amplia suas áreas de controle e atuação. O conceito de valores mobiliários passa a incluir todos os derivativos e fundos mútuos. Também estariam submetidos à Lei das S.As. quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo, ofertados publicamente, que gerem direito de participação, parceria ou remuneração. A proposta estabelece ainda mecanismos para dar maior agilidade à CVM para apurar e punir as empresas que violarem as regras do mercado. A comissão ganha também a prerrogativa de definir a política de organização e funcionamento do mercado de capitais e de regular a utilização do crédito nesse mercado. Para maiores informações sobre o projeto, o deputado Antonio Kandir disponibilizou o texto integral do substitutivo em sua página da internet. Veja link abaixo.