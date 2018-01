Lei de Falências é boa, mas há dificuldades, aponta pesquisa Pesquisa realizada pela empresa de auditoria Deloitte aponta que, um ano e meio após a aprovação da nova Lei de Falências, a maior parte dos empresários mantém uma visão positiva em relação à legislação. Contudo, 58% dos entrevistados destacam a dificuldade de negociação entre a empresa e os credores como o principal entrave para aplicação da nova regra. O item ocupava apenas o quarto lugar na indicação dos executivos em 2005, de acordo com a consultoria. Os números, divulgados nesta quinta-feira, mostram ainda que a segunda maior dificuldade é o pouco conhecimento das organizações passíveis de usar os dispositivos da lei, apontada por 55% da amostra. A nova Lei de Falências abiu a possibilidade de reestruturação de empresas economicamente viáveis que passam por dificuldades momentâneas, mantendo os empregos e os pagamentos aos credores. Na nova regra, a prioridade é dada à manutenção da empresa e dos seus recursos produtivos. Ou seja, pela nova lei, o envolvimento direto do Judiciário é precedido de uma tentativa de negociação informal entre devedor e credores, por meio de uma proposta de recuperação apresentada pelo devedor a uma assembléia de credores. Entre as empresas que já atuaram em processos de recuperação - tanto na condição de credoras como do lado da recuperação - o acesso às informações das companhias que passam pelo processo foi considerado o principal fator para o sucesso de uma operação de recuperação. A unidade entre as classes de credores aparece em segundo lugar nesse quesito. Também foram citados como importantes os mecanismos de financiamento previstos para a empresa em recuperação, a capacidade de cumprir os compromissos previstos no plano, além o grau de burocracia previsto nas etapas de um processo do gênero. Para a apuração dos dados, a empresa de auditoria ouviu executivos de 104 organizações de todo o Brasil, todas com faturamento anual a partir de R$ 50 milhões. Bons resultados Os números do levantamento mostram ainda que 94% dos entrevistados acreditam que o novo conjunto de regras aumenta a possibilidade de recuperação da empresa em dificuldade. Na primeira pesquisa realizada pela Deloitte, em 2005, essa proporção era de 78%. Também cresceu o porcentual de empresários que acham que a lei amplia a possibilidade de manutenção dos empregos, de 73% para 84%. A Lei de Falências também eleva a expectativa de recuperação do crédito pelos credores de empresas endividadas na opinião de 82%, contra 74% em 2005. Do universo da pesquisa, apenas 1% afirmou desconhecer o conteúdo da lei, enquanto 22% disseram conhecê-la na íntegra, o dobro do indicado na pesquisa de 2005. Outro aspecto positivo do levantamento foi a redução, de 59% para 30%, dos executivos preocupados com os custos envolvidos em um processo de recuperação. Segundo a Deloitte, essa mudança representa uma maior compreensão de que os benefícios proporcionados pela lei tendem a preservar a atividade produtiva.