Lei de falências terá que voltar a ser discutida na Câmara O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), disse hoje que o projeto da nova lei de falências sofrerá alterações no Senado, o que obrigará o retorno para a Câmara. Tebet esteve reunido com o ministro da Fazenda, ministro Antonio Palocci, para debater as mudanças. A agenda previa também a participação do líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), mas o senador não compareceu. ?O que for importante para aprimorar a lei o Senado vai fazer?, disse Tebet, que é o relator da matéria. O senador não deu detalhes sobre o que pretende alterar no texto aprovado na Câmara. Disse apenas que quer incluir medidas que possam dar ?mais agilidade? ao processo de impugnação de créditos e uma melhor distinção sobre os créditos trabalhistas. O relatório de Tebet começará a ser elaborado logo após o carnaval. A expectativa do senador é a de que poderá concluir a redação desse relatório num prazo máximo de 30 dias. ?Em 120 dias devemos concluir isso no Senado?, informou Tebet, ao projetar um prazo para que o projeto seja votado pela casa. Durante o encontro, o ministro da Fazenda deixou claro, segundo o senador, que o governo tem interesse em aprovar rapidamente o projeto. ?Mas disse que se tiver que aprimorar, ele concorda que volte para Câmara, desde que o País seja contemplado com uma lei moderna?, disse Tebet.