Análise: Lei de terceirização pode diminuir o desemprego A taxa de desemprego da PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, revela uma leve piora no indicador, bem como uma continuidade na piora do mercado de trabalho. No trimestre encerrado em agosto, a taxa atinge 8,7%, o maior valor desde o início da série histórica, em 2012. Espera-se uma estagnação do desemprego nos próximos meses, em função das contratações temporárias de fim de ano. Entretanto, o desemprego seguirá aumentando, podendo alcançar até 11,1% em 2016.