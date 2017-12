Lei do Bioterrorismo dos EUA reduzirá exportações do Brasil A Lei do Bioterrorismo dos Estados Unidos que entra em vigor no dia 12 pode provocar perdas de 15% nas exportações brasileiras para o mercado norte-americano nos seis primeiros meses depois da entrada das regras em vigor. A estimativa é da Food and Drug Administration (FDA). Para o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Mario Mugnaini Júnior, as perdas serão fruto de um desabastecimento de alimentos no mercado norte-americano por causa da nova lei. "Estamos imaginando que esse porcentual, calculado pela FDA, também vale para as nossas exportações", disse o secretário, que participou hoje, em São Paulo, de um seminário sobre o tema. Mugnaini disse que o Brasil exporta US$ 17 bilhões para os Estados Unidos, dos quais cerca de US$ 5 bilhões se referem a produtos do setor de agronegócio que serão enquadrados pela Lei do Bioterrorismo. No ano passado, o setor exportou pouco mais de US$ 4 bilhões para os Estados Unidos. Essa cifra é quase 20% de tudo que o país vende de produtos agrícolas para o mundo. O setor de agronegócios no Brasil é responsável por 29% do PIB, responde por 42% das exportações e 37% dos empregos. "A lei será uma Bíblia do exportador de alimentos e de fármacos. Quem não a seguir, não entra nos EUA", disse a diretora para Assuntos de Bioterrorismo do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Cathy Sauceda. Ela informou para cerca de 150 empresários ligados ao comércio exterior que o governo norte-americano estima que cerca de 1 milhão de empresas do mundo todo vão precisar se cadastrar para poder exportar para os EUA. "Estimamos que, em seis meses, essas perdas (nas exportações) caiam para 10% e, depois, para 5%", disse o secretário.