Lei do ICMS sobre petróleo no RJ não tem prazo para vigorar A governadora Rosinha Matheus sancionou no final da tarde a lei que tributa em 18% a exploração do petróleo no estado, mas vetou o artigo que estabelecia o prazo para a sua entrada em vigor para o próximo dia 1º de julho. Com o veto, que ainda deve voltar à Assembléia Legislativa para ser aprovado, a lei fica com prazo em aberto. Segundo ela, a decisão de suspender a entrada em vigor foi tomada a pedido do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), que representa mais de cem empresas do setor inclusive a Petrobras. A intenção, disse a governadora em solenidade no Palácio Guanabara, é dar maior prazo ao grupo de trabalho formado por técnicos do governo e da Petrobras para discutir alternativas para a tributação que não prejudiquem as empresas instaladas no estado. A Petrobras alega que terá prejuízos de R$ 5,4 bilhões anuais com a tributação. "Não queremos mostrar inflexibilidade. Às vezes temos que ser flexíveis em nossas ações para não prejudicar as empresas que estão instaladas no Estado, em especial a Petrobras, que é a maior produtora de petróleo", afirmou. A governadora também assinou hoje decreto de lei que isenta o petróleo exportado da cobrança dos 18% de ICMS quando a lei entrar em vigor. Reforma tributária O presidente do IBP, João Carlos de Lucca, presidente à solenidade, disse que a entidade vai apoiar o estado em sua "luta" por alterar a reforma tributária que hoje estabelece que todos os produtos sejam tributados na origem, com exceção do petróleo e da energia elétrica. "Na época em que esta lei federal foi aprovada, o petróleo em sua maioria era importado. Então, fazia sentido tributar o produto nas refinarias. Hoje isso não tem mais porquê. Esta forma de cobrança acaba sendo uma distorção", comentou.