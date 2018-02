Lei proíbe cobrança de assinatura de empresas de telefonia

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, 25, o projeto de lei que proíbe a cobrança de assinatura mensal pelos serviços de telefonia fixa e móvel .

O projeto de lei 255/2002, do deputado Jorge Caruso (PMDB), teve seu veto derrubado em sessão plenária da Assembleia e deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, após a assinatura do presidente da Casa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Assembleia Legislativa, as concessionárias que desrespeitarem a nova norma serão multadas com valor dez vezes superior ao cobrado de cada usuário.

Texto atualizado às 0h48.