Leia as notas do FMI e da Fazenda sobre o acordo A seguir, as íntegras das notas do FMI e do ministério da Fazenda sobre o acordo com o governo brasileiro: Nota do FMI: "Durante a última semana, discussões intensas se realizaram em Washington com uma delegação visitante do Brasil e pessoal e dirigentes do FMI, sobre um novo acordo stand-by. Foi alcançado um acordo para um programa que poderá ser apresentado à Diretoria Executiva do FMI no começo de setembro. Nós notamos que as autoridades brasileiras estão ´convencidas de que este acordo serve bem aos interesses do país e estão confiantes em que ele será apoiado pelos principais candidatos presidenciais no Brasil´. Consultas a esse respeito estão em andamento. "O novo acordo ofereceria US$ 30 bilhões em financiamento adicional do FMI, 80% dos quais seriam desembolsados durante 2003. Além disso, o piso das reservas internacionais líquidas estipulado sob o atual acordo stand-by com o Brasil será reduzido em US$ 10 bilhões imediatamente após a aprovação do programa pela Diretoria Executiva. De modo a assegurar sustentabilidade fiscal no médio prazo, o novo programa prevê a manutenção de uma meta de superávit primário de não menos de 3,75% do PIB durante 2003, para ser revisada a cada trimestre, e a inclusão de uma meta de superávit primário não inferior àquele nível nas leis de diretrizes orçamentárias para 2004 e 2005. Por reduzir vulnerabilidades e incertezas, um novo programa apoiado pelo FMI provê uma ponte para a nova administração, que começa em 2003, e dá apoio à continuidade de uma estratégia de política que vai destacar a estabilidade macroeconômica e trazer o crescimento econômico do Brasil para mais perto de seu potencial no médio prazo, preservar a inflação baixa e a sustentabilidade externa e dar apoio a esforços para aumentar o emprego e melhorar mais as condições sociais para os brasileiros. O Brasil está numa tendência de política de longo prazo sólida, que merece fortemente o apoio da comunidade internacional. O debate democrático ativo no Brasil é bem-vindo e, como nós já dissemos, o Fundo está pronto a apoiar qualquer governo comprometido com políticas econômicas sadias." (Tradução: Renato Martins) Nota da Fazenda: "A equipe negociadora do Brasil chegou a um acordo com o corpo técnico e a alta administração do FMI em Washington sobre todos os aspectos de um novo programa stand-by de 15 meses a ser submetido à diretoria executiva do FMI no início de setembro. As autoridades brasileiras estão convencidas de que este acordo serve aos interesses do País e confiam em que ele contará com o apoio dos principais candidatos à eleição presidencial. No momento, está em curso um processo de consultas a esse respeito."