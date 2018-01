Leia em Estadão Investimentos como aplicar seus recursos em 2006 O cenário para investimentos em 2006 tende a refletir os efeitos do candidato que estiver melhor posicionado na corrida eleitoral pela Presidência. A reportagem de capa da revista Estadão Investimentos, já nas bancas, fala dos desdobramentos que cada perfil de candidato pode apresentar. O importante é saber se posicionar em cada situação para proteger seu dinheiro e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de ganho. A revista reuniu também as projeções de 41 instituições sobre os principais indicadores econômicos para 2006. Planejamento financeiro é outro tema abordado. Um calendário com dicas de especialistas mostra como se preparar para as despesas ao longo do ano e como encaixar investimentos entre elas. Para quem tem mais de uma fonte de renda, um roteiro indica como separar o dinheiro para o pagamento de IRPF no próximo ano e ainda ganhar com esses recursos. O uso racional do 13º salário, seja para pagar dívidas, investir ou consumir, está entre as dicas de planejamento, assim como os preparativos de quem quer ver a Copa do Mundo na Alemanha. Alternativas de investimento como planos de previdência, fundos de recebíveis e títulos de capitalização também são abordados na edição 7, que traz ainda dicas para economizar com tarifas bancárias. Um suplemento especial, veiculado hoje no Estado, completa o projeto editorial Estadão Investimentos. A versão online da revista (www.estadao.com.br/investimentos) traz o cenário econômico esperado pelos analistas para o início do ano. Uma reportagem explica ainda a análise feita pelas agências de classificação de risco, como a Moody?s, a Standard & Poor?s e a Fitch. Aproveite para avaliar sua reação diante de cada movimento da economia e faça um teste online. Para aprimorar seus conhecimentos, aproveite a parceria com a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que oferece desconto exclusivo para os leitores de Estadão Investimentos no curso de Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. Para se inscrever, acesse o site da revista e clique no item curso na BM&F. Aproveite ainda para consultar o ranking de fundos de previdência, publicado na edição anterior de Estadão Investimentos. Os dados do levantamento e os comentários dos gestores de fundos mais rentáveis estão disponíveis para consulta no mesmo endereço, a partir de um clique no item previdência.