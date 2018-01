Leia íntegra do comunicado do Fed A seguir, a íntegra do comunicado divulgado pelo Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve norte-americano (Fomc) ao fim de sua reunião, iniciada ontem: "O Comitê Federal de Mercado Aberto, em sua reunião de hoje, decidiu reduzir a meta para a taxa dos Federal Funds em 50 pontos-base, para 5,50%. Em uma ação relacionada a esta, a Diretoria aprovou uma redução de 50 pontos-base na taxa de redesconto, para 5,0%. A confiança dos consumidores e das empresas sofreu uma erosão ainda maior, exacerbada pelos custos crescentes da energia, que continuam a drenar o poder de compra do consumidor e a pressionar as margens de lucro das empresas. Em parte como consequência disso, as vendas no varejo e os gastos das empresas com equipamentos enfraqueceram apreciavelmente. Em resposta, a produção industrial foi fortemente reduzida, com as novas tecnologias aparentemente acelerando a reação da produção e da demanda a excessos potenciais nos estoques de mercadorias e bens de capital. Tomadas juntas, e com a inflação contida, essas circunstâncias pediram uma resposta rápida e firme da política monetária. Os avanços de prazo mais longo em tecnologia e os consequentes ganhos de produtividade, porém, exibem poucos sinais de desaceleração e esses ganhos, ao lado de taxas de juro mais baixas, deverão apoiar o crescimento da economia ao longo do tempo. Apesar disso, o Comitê continua a acreditar que, contra o pano de fundo de seus objetivos de longo prazo, de estabilidade de preços e crescimento econômico sustentável, e com base nas informações atualmente disponíveis, os riscos pesam principalmente na direção de condições que poderão gerar fraqueza econômica no futuro previsível. Ao tomar sua decisão sobre a taxa de redesconto, a Diretoria da Reserva Federal aprovou pedidos submetidos pelas diretorias dos Bancos da Reserva Federal de Nova York, Filadélfia, Cleveland, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Dallas e San Francisco."