Leilão de petróleo e gás natural da ANP arrecada R$ 8 bi em bônus

RIO - Começou na manhã desta quinta-feira a 15ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As primeiras ofertas estão localizadas na bacia de Santos, de onde foram retirados os dois blocos mais valiosos do leilão por ordem do Tribunal de Contas da União.

Até o momento, dos 47 blocos marítimos ofertados na 15ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, 22 foram arrematados, somando R$ 8,014 bilhões, com ágio de 621,9% sobre o preço mínimo.

Três dos oito blocos ofertados no setor SS-AUP 1, da bacia de Santos, foram arrematados. No total, a arrecadação com as áreas atingiu R$ 346 milhões, ágio de 235% em relação ao valor inicial. As ofertas preveem investimentos da ordem de R$ 83 milhões.

O Consórcio ExxonMobil e QPI Brasil arrematou o bloco S-M-536, por R$ 165 milhões, e o S-M-647, por R$ 165 milhões. Já o bloco S-M-764 foi comprado pelo consórcio Chevron/Wintershall/Repsol por R$ 131,9 milhões.

A Petrobrás levou sozinha o bloco POT-M-7632, do setor SPOT-AP1, na bacia de Potiguar. A estatal pagou R$ 5,1 milhões pelo bloco, localizado em águas profundas. Esta foi a primeira oferta feita pela Petrobrás, que já havia informado que seria seletiva nas aquisições da 15ª rodada.

Os seis blocos do setor SPOT-AP 2, na Bacia Potiguar, foram vendidos por R$ 133 milhões, com ágio de 424%. Petrobrás e Shell arremataram dois blocos: POT-M-952 (R$ 20,1 milhões) e POT-M-859 (R$ 13,4 milhões). Wintershall arrematou POT-M-857 (R$ 57 milhões), POT-M-863 e POT-M-865 (R$ 16 milhões). A Shell arrematou o bloco POT-M-948 (R$ 1,9 milhão). O setor SPOT-AR1, em águas rasas na mesma Bacia, não registrou ofertas.

Os nove blocos do setor SC-AP5, na Bacia de Campos, foram vendidos por R$ 7,5 bilhões, com ágio de 680%. Com isso, até o momento, o bônus arrecadado totaliza R$ 7,99 bilhões.

Os investimentos previstos no setor SC-AP5 são de R$ 862 milhões. O consórcio Exxon, QPI e Petrobras pagou o maior bônus de assinatura do dia - R$ 2,9 bilhões pelo bloco C-M-789 e R$ 330 milhões pelo bloco C-M-753. O consórcio Petrobras/Statoil/Exxon Mobil arrematou os blocos C-M- 657, por R$ 2,1 bilhões, e C-M-709, por R$ 1,5 bilhão.

BP e Statoil arremataram o bloco C-M-755 e C-M-793, por R$ 43 milhões cada um. O consórcio Shell/Petrogal/Chevron levou, em consórcio, o C-M-791, por R$ 551 milhões. Os blocos C-M-821 e C-M-823 foram arrematados por Repsol, Winter e Chevron, por R$ 51,7 milhões e R$ 40 milhões, respectivamente. A área SCE-AP, na Bacia do Ceará, não recebeu ofertas

Retirada. No total, serão ofertados 68 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Paranaíba e do Paraná. Ao todo, 17 empresas se inscreveram para fazer ofertas no leilão.

O leilão foi impactado pela retirada dos mais valiosos blocos que seriam ofertados, S-M-534 e S-M-645, na bacia de Santos, próximo ao prospecto Saturno, localizado no valorizado polígono do pré-sal. Apenas com o bônus mínimo de assinatura, os dois blocos iriam arrecadar cerca de R$ 3,5 bilhões.

O presidente da ANP Décio Odone, que organiza o leilão, informou que, apesar da retirada dos blocos, a programação continua com blocos de mar pela manhã e blocos de terra na parte da tarde.

O leilão será feito em duas etapas: a parte marítima, pela manhã, e a parte terrestre, a partir das 14h.