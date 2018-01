Leilão da Banda C deve acontecer em fevereiro A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu que publicará amanhã no Diário Oficial da União o aviso para convocação dos interessados em participar dos leilões das novas licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP). A sessão de apresentação das propostas será realizada no dia 1º de fevereiro. Com isso, o leilão das três licenças da Banda C está marcado para o dia 6 de fevereiro, às 10 horas, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A sessão de entrega das propostas foi interrompida na quarta-feira da semana passada pela liminar concedida pelo juiz substituto da 1ª Vara da Justiça Federal em São Paulo, José Henrique Prescendo, que suspendeu o processo de licitação do SMP. Com a decisão de cassar a liminar, tomada hoje pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo, desembargador José Kallás, a Anatel está liberada para retomar o processo de licitação. A sessão de entrega das propostas será feita no auditório da sede da Anatel, em Brasília, e está marcada para as 10 horas.