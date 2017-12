Leilão da Banda D é antecipado para dia 13 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou há pouco a antecipação do leilão das três licenças da banda D do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Segundo a assessoria de imprensa da agência reguladora, os envelopes das 7 empresas candidatas às três licenças serão abertos no dia 13 de fevereiro, às 10 horas, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O leilão estava marcado para o dia 20 deste mês. Mas diante da falta de compradores da banda C, no leilão realizado na semana passada, e da inexistência de documentos para análise, a Anatel decidiu antecipar o processo da banda D em uma semana, já que não há nada que justifique o cumprimento do prazo anterior. A Anatel não informou se o leilão das licenças da banda E será antecipado ou se será mantido para 13 de março.