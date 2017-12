Leilão da Copene acontece hoje às 10h O juiz Arnaldo Esteves Lima decidiu manter a decisão da 5.ª Vara Federal do Rio, dada na sexta-feira, que expediu a liminar que dá a empresa Intercapital preferência no leilão. A decisão judicial não impede, porém, a realização do leilão marcado para as 10 horas de hoje no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. O diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, tomou conhecimento de que o Grupo Ultra conseguiu liminar na Justiça suspendendo a exigência de compra conjunta das participações dos grupos Odebrecht e Mariani na Copene (tag along). A exigência está contida no edital do leilão de venda da Econômico S. A. Empreendimento (Esae). Mas garantiu que não cabe ao BC entrar com recurso contra essa liminar. Sobre a liminar conseguida pela Odebrecht, na mesma instância, o diretor do BC informou que ainda não havia recebido nenhum comunicado do TRF do Rio sobre o recurso apresentado ontem pelo BC e pela Esae. Pela liminar, a Odebrecht fica com o direito de preferência da compra das ações da Copene pertencentes à Esae, que estão à venda. Por meio da ação, o Grupo Ultra tem o direito de comprar os ativos do Odebrecht e Mariani pelo valor do leilão anterior, de R$ 685 milhões (em 27 de março), e não pelo novo, reajustado em 18%, que resultaria em R$ 802 milhões. A interpretação anterior da liminar dava a entender como extinto o tag along. Por essa razão a Justiça do Rio deu novo texto ao documento para deixar clara a liminar concedida. Um documento que, se não impede a realização do leilão do controle da Copene, pode resultar em algum tipo de dor de cabeça se outro grupo adquirir as ações. Em meio a essa disputa judicial, com várias interpretações e correções de texto, a diretora da Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás, Eliane Lustosa, revelou ontem que Otto Vicente Perrone foi mantido na presidência do conselho de administração da Central petroquímica de Camaçari. Além disso, durante a reunião do conselho foi fechado um acordo que dá garantias aos acionistas minoritários no caso da venda da empresa. Foi definida a escolha de um banco de investimento de primeira linha que fará a avaliação de preços e também uma "due dilligence" (avaliação minuciosa a atividade operacional e financeira da empresa). A intenção é proteger os minoritários em eventual descoberta de algum passivo, que possa reduzir o valor do ativo negociado. Pelo acordo, o controlador se compromete a descontar esse passivo do preço pago em leilão em uma posterior venda de algum ativo do grupo. O consórcio Odebrecht-Mariani precisava dessa aprovação prévia para participar do leilão.