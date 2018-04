Leilão dá destaque a pintores brasileiros Um conjunto de 128 obras de artistas brasileiros, modernistas e contemporâneos, será leiloado na próxima segunda-feira, dia 15, às 21h, no Salão Paulista do Sheraton Mofarrej Hotel, em São Paulo. As pinturas, gravuras e esculturas irão a leilão com preços até 30% mais baratos do que os cobrados no mercado de arte, com lances iniciais entre R$ 500 e R$ 130 mil. Segundo o leiloeiro responsável pelas vendas, Aloísio Cravo, os compradores poderão encontrar dezenas de obras de autores consagrados, como Aldo Bonadei, Emiliano Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Manabu Mabe, José Pancetti, Carybé e Clóvis Graciano, entre outros. Uma das principais atrações é o quadro Paisagem Imaginária, de Alberto da Veiga Guignard. "É uma miniatura de 10,5 por 27 centímetros, mas é o item mais caro do leilão", diz Cravo. O lance mínimo é de R$ 130 mil. "Também temos três quadros muito bons de Aldo Bonadei", lembra o leiloeiro. De acordo com ele, o destaque é a pintura Casario, em óleo sobre tela, com lance inicial de R$ 90 mil. Cravo diz que o leilão ainda conta com obras de artistas contemporâneos de talento reconhecido, como Tomie Ohtake, Amélia Toledo, Artur Barrio, Marcos Coelho e Daniel Senise. Entre tantas opções, Cravo afirma que é possível encontrar boas ofertas, com preços a partir de R$ 500. "É bom lembrar que esses itens mais baratos não são apenas peças decorativas, são obras importantes, de alta qualidade, e podem ser uma boa aquisição para jovens colecionadores", acrescenta. Gravura de Picasso participa do leilão A gravura Picador et Torero, do espanhol Pablo Picasso, é a única que não faz parte da extensa lista de obras de artistas brasileiros. Segundo Cravo, o seu valor de mercado é de aproximadamente R$ 50 mil, mas irá a leilão com lance inicial de R$ 30 mil. A exposição das peças será realizada de hoje até domingo, das 12h às 22h, na Rua Groenlândia, 1.897, no Jardim Europa. Informações: (0--11) 3088-7142