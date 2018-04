Leilão da folha do INSS será feito em agosto O governo federal vai leiloar nos dias 5 e 6 de agosto parte da folha de pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A previsão inicial era de que a venda fosse realizada ainda neste mês, porém, segundo pessoas envolvidas no processo, os técnicos precisaram de um pouco mais de tempo para analisar as sugestões dos bancos e os questionamentos jurídicos. Os boatos, no entanto, eram de que não havia interessados. A licitação é apenas para pagamento de novos benefícios. Para estimular a concorrência, o edital prevê que a instituição que não participar da licitação não receberá novos benefícios. Assim, os aposentados não poderão optar por receber seus benefícios nos bancos que não entrarem no pregão. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições receberam o edital, vão examinar e decidir individualmente se participarão ou não. O aviso de licitação para o pagamento de novos benefícios previdenciários foi publicado ontem pelo Diário Oficial da União. O critério de escolha da instituição será o maior preço oferecido pela administração da folha. O contrato do INSS com cada banco terá duração de 20 anos. A cada cinco anos, no entanto, o instituto vai realizar pregões para ofertar o direito ao pagamento dos novos benefícios concedidos no período seguinte. No aviso de licitação, o INSS esclarece ainda que está "mantida a faculdade do beneficiário de, a qualquer momento, optar por receber seu benefício em instituição a sua escolha". Atualmente são concedidos, em média, 377 mil benefícios por mês. Hoje, o INSS tem 26,6 milhões de beneficiários. Os bancos deverão, além do pagamento de benefícios, oferecer serviços como extratos, DOC ou TED mensal sem ônus, extrato anual de pagamentos, extrato de Imposto de Renda, e emissão de cartão de identificação do beneficiário.