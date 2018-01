Leilão da Receita arrecada mais de R$ 5 milhões Terminou ontem à tarde o leilão realizado pela Secretaria da Receita Federal, através da Alfândega do Porto de Santos, com a venda de 107 lotes, que proporcionaram uma arrecadação de R$ 5.197.567,00 refletindo um ágio de 25,90% sobre o valor mínimo fixado para esses lotes no edital de licitação. O evento foi realizado no Concais S/A, Terminal Turístico de Passageiros, em Santos, no antigo Armazém 25 da Codesp, e se destinava apenas a pessoas jurídicas. No total 106 empresas habilitadas procedentes de todas as regiões do País participaram do leilão arrematando produtos apreendidos pela Alfândega do Porto de Santos. Os lotes não vendidos serão reavaliados e colocados à venda no próximo leilão.