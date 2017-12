Leilão da Varig é confirmado para 5 de junho O juiz da 8ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, confirmou nesta segunda-feira a data do leilão da Varig para o dia 5 de junho. Segundo ele, o edital da concorrência será publicado na próxima terça-feira no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e o data room da companhia será aberto nesta quarta-feira. Ayoub disse ainda que só haveria a possibilidade de uma eventual mudança de data do leilão caso a companhia consiga obter créditos que tenha a receber, como o valor de US$ 1,3 bilhão que os estados brasileiros devem por cobrança indevida de ICMS. Nesta segunda, às 16 horas, os Trabalhadores do grupo Varig (TGV) se reúnem com o juiz Ayoub para pedir a realização do leilão da Varig no dia 9 de julho, conforme havia sido estabelecido anteriormente. Segundo o coordenador do TGV, Marcio Marsilac, não parece razoável a abertura do data room na quarta-feira e a realização do leilão apenas cinco dias depois.