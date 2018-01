Leilão da Varig será realizado na segunda, afirma juiz O juiz da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Ayoub, que cuida da recuperação judicial da Varig, manifestou nesta sexta-feira a convicção de que a empresa será mesmo vendida no leilão programado para segunda-feira. Ayoub fez a afirmação baseado no interesse já demonstrado pelos seis grupos que acessaram o data room com dados da empresa. O juiz não considerou decisivas as análises feitas pela imprensa de que os grupos estariam reticentes. "Não estou pensando em outra hipótese", disse. Para Ayoub, a Varig é viável e está passando por uma crise de falta de capital de giro momentânea. O juiz afirmou ainda que, de acordo com a nova Lei de Falências, o comprador não assume os riscos sucessórios. Ayoub participa como palestrante do VIIIº Congresso Brasileiro de Fomento Mercantil.