Leilão de 8 hidrelétricas atrai interesse de 32 empresas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou hoje que 32 empresas apresentaram documentos exigidos para participar do leilão de concessões de oito usinas hidrelétricas no dia 12 de julho. A agência divulgará no dia 14 de junho a lista das empresas pré-qualificadas para participar do leilão. As hidrelétricas terão em conjunto potência instalada de 1.584 MW e serão construídas nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Maranhão, beneficiando uma população de 12,1 milhões de habitantes. Segundo a Aneel, três usinas deverão entrar em operação até 2006, outras quatro até 2007, e uma até 2008. Durante os 35 anos da concessão, as oito hidrelétricas deverão gerar receita de, no mínimo, R$ 187,8 milhões aos cofres do Tesouro Nacional, referentes ao pagamento das outorgas. De acordo com a Aneel, serão necessários investimentos de R$ 3,5 bilhões. As empresas que apresentaram os documentos de pré-qualificação são as seguintes: Grupo A (Complexo Caçu/Barra dos Coqueiros - GO), 155 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Consórcio Goiás Energia (Construtora Andrade Gutierrez S/A e Construtora Norberto Odebrecht S/A); Ivaí Engenharia de Obras S/A; Construtora Barbosa Mello S/A; Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Master S/A; Alcan Alumínio do Brasil Ltda.; Inepar Energia S/A; Enterpa Engenharia Ltda.; Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração Caçu/Barra dos Coqueiros - CGCB ( Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Consórcio Engevix-Desenvix Caçu/Barra dos Coqueiros (Engevix Engenharia S/A e Desenvix S/A) Grupo B (Salto - GO), 108 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Consórcio Goiás Energia (Construtora Andrade Gutierrez S/A e Construtora Norberto Odebrecht S/A); Ivaí Engenharia de Obras S/A; Construtora Barbosa Mello S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Máster S/A; Inepar Energia S/A; Enterpa Engenharia Ltda. Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração Salto - CGS ( Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Consórcio Enelpower-Logos (Enelpower do Brasil Ltda., Enelpower SpA e Logos Engenharia S/A) Grupo C (Traíra II - MG), 60 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Construtora Barbosa Mello S/A; Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Master S/A; Alcan Aluminio do Brasil Ltda.; Enterpa Engenharia Ltda.; Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração Traíra II - GCT ( Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Consórcio PSK (Pleuston Serviços S/C Ltda., SSK Serviços e Prestações S/C Ltda. e Outbras-Outstanding do Brasil Administrações e Participações Ltda.) Grupo D (Salto do Rio Verdinho - GO) 93 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Consórcio Goiás Energia (Construtora Andrade Gutierrez S/A e Construtora Norberto Odebrecht S/A); Ivaí Engenharia de Obras S/A; Construtora Barbosa Mello S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Master S/A; Inepar Energia S/A; Enterpa Engenharia Ltda.; Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração Salto do Rio Verdinho - CGSV ( Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda.); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Consórcio Enelpower-Logos (Enelpower do Brasil Ltda., Enelpower SpA e Logos Engenharia S/A). Grupo E (São Domingos - MS), 48 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Ivaí Engenharia de Obras S/A; Construtora Barbosa Mello S/A; Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); DM Construtora de Obras Ltda.; EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Master S/A; Alcan Aluminio do Brasil Ltda.; Inepar Energia S/A; Enterpa Engenharia Ltda.; Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração São Domingos - CGSD (Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda.); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Consórcio Desenvix-Jackson (Desenvix S/A e Jackson Empreendimentos Ltda.); Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda. Grupo F (Olho D´água - GO), 33 MW: Triunfo Participações e Investimentos S/A; J. Malucelli Construtora de Obras; Construtora Barbosa Mello S/A; Consórcio Brascan (Brascan Energética S/A e Brascan Participações Ltda.); EIT - Empresa Industrial Técnica S/A; Empreendimentos Máster S/A; Enterpa Engenharia Ltda. · Construtora Queiroz Galvão S/A; Consórcio Geração Olho D´Água - CGO (Alcoa Alumínio S/A e Camargo Correa Energia Ltda.); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig); Fuad Rassi Engenharia Indústria e Comércio Ltda. Grupo G (Estreito - TO/MA), 1.087 MW : Construtora Queiroz Galvão S/A ; Consórcio Estreito Energia - Ceste ( Alcoa Alumínio S/A, Camargo Correa Energia Ltda., BHP Billiton Metais S/A, Companhia Vale do Rio Doce e Tractebel Egi South América Ltda.); Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).