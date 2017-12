Leilão de ações da Eletropaulo pode sair ainda este mês O leilão das ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo pode sair ainda este mês, segundo informou o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa. Embora ressaltando que a coordenação do leilão está sendo feita pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), ele informou que é possível que o leilão ocorra neste prazo. Ontem, o BNDES e representantes da AES tiveram mais uma reunião para debater a dívida em torno de R$ 4,1 bilhões da AES com o banco. "Não houve nada na reunião", assegurou Lessa, acrescentando que não houve definições. Quando questionado sobre se a AES estaria utilizando uma estratégia de "banho-maria" - visto que há meses o banco se reúne com representantes da multinacional norte-americana, sem que haja definição - Lessa informou que "se é uma estratégia banho-maria, é uma bobagem". "Porque o prazo está correndo. Nos aproximamos do leilão das ações preferenciais (da Eletropaulo) e o edital está quase pronto", disse.