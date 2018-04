Leilão de agências de bancos é a novidade Atentos ao comportamento do investidor que tem procurado ativos reais como forma de segurança, alguns bancos têm ampliado as formas de atuação no mercado imobiliário. Exemplo disso foram os dois leilões realizados Bradesco em que os imóveis oferecidos eram agências da instituição. "Esse segmento do mercado imobiliário tem atraído investidores com alto poder aquisitivo e que buscam diversificação de suas aplicações", afirma o diretor da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), Luiz Paulo Pompéia. Para o comprador, um dos principais atrativos foi a formalização de um contrato em que a instituição se compromete a alugar o imóvel durante 20 anos. Assim como qualquer contrato de locação, o acordo fechado entre o investidor e o banco prevê multa igual a dez anos de aluguel, caso a instituição desista da locação. Já os reajustes são anuais de acordo com a variação do Índice Geral dos Preços do Consumidor (IGPM). No total, foram realizados dois eventos. O primeiro, no dia 19 de junho, levou a leilão 20 agências e atraiu 800 investidores. O valor total apurado pela instituição ficou em torno de R$ 42 milhões. O segundo, no dia 5 de agosto, partiu de 50 imóveis. Participaram 1.100 pessoas e o resultado do leilão chegou a R$ 130 milhões. "O primeiro leilão foi um teste. Queríamos saber qual a aceitação dos investidores em relação a esses imóveis. O sucesso do evento foi uma surpresa. No segundo, aumentamos o número de imóveis e os bons resultados se repetiram", afirma o vice-presidente executivo do Bradesco, Laércio Albino Cezar. O vice-presidente do Bradesco destaca que a instituição ofereceu um desconto de 5% sobre o valor de venda das agências para os investidores que efetuaram o pagamento à vista. "Essa vantagem fez com que 70% dos investidores do primeiro leilão pagassem à vista pelas agências. No segundo, esse porcentual subiu para 80%", informa Cezar. Cezar explica que a idéia de leiloar agências partiu de uma resolução do Banco Central (BC), que reduziu de 60% para 50% do patrimônio a parcela mínima de ativos imobilizados. A regra começa a valer a partir do próximo ano. Segundo ele, a instituição ainda não chegou à parcela de 50% e, devido ao sucesso dos leilões anteriores, pretende repetir a estratégia de leiloar agências. "Há outras maneiras para se adequar à resolução do BC, como a formação de fundos imobiliários, mas vamos continuar atuando dessa forma", explica. Risco menor x expectativa de ganho Entre os imóveis vendidos no último leilão, um deles está localizado na região da Berrini. Trata-se de uma agência de 918 metros quadrados de área privativa com 48 vagas de garagem. O valor mínimo estabelecido era de R$ 4.889.400,00, sendo que a instituição oferecia R$ 61.835,00 pelo um aluguel da agência. Segundo o vice-presidente executivo do Bradesco, o imóvel foi arrematado por R$ 6.950.000,00 - um ágio de 42,12%. Um outro imóvel leiloado pelo banco no último evento comprova que o investidor, inseguro em relação às perspectivas para o cenário econômico e financeiro, tem trocado a possibilidade de ganhos maiores por um risco menor. Uma agência localizada na cidade de Embu, com 2.005 metros quadrados de área útil e 1.031 metros quadrados de área construída, foi vendida por R$ 2.080.000,00 - ágio de 82,03% em relação ao preço mínimo, de R$ 1.142.667,00. O valor acertado para o aluguel, nesse caso, era de R$ 14.612,00. Ou seja, o investidor terá um rendimento mensal bruto em torno de 0,70%. "Nesse imóvel, a taxa de retorno é inferior à média de mercado e isso foi uma constante em quase todos os imóveis leiloados, o que demonstra que o investidor prefere ganhar menos, mas sentir-se seguro em relação à sua aplicação. Em relação às agências, essa segurança é ainda maior, se levarmos em conta que o locatário é um grande banco e, portanto, o risco de inadimplência é zero", afirma Pompéia, da Embraesp. Veja mais informações sobre imóveis nos links abaixo.