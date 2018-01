Leilão de arte tem 130 obras de arte Um acervo de 130 obras de arte, incluindo quadros e esculturas com preços a partir de R$ 300, será leiloado no dia 12, a partir das 21 horas, no salão Paulista do Sheraton Mofarrej Hotel, em São Paulo. Segundo o leiloeiro responsável pelas vendas, Aloisio Cravo, cerca de 80% dos itens terão lances iniciais entre R$ 1 mil e R$ 10 mil. "Os valores estão bem abaixo das avaliações de mercado", garante. Entre as opções de menor preço está a gravura em metal de Marcelo Grassmann, entitulada Figuras. A obra tem 34 x 43 centímetros e irá a leilão por preço inicial de R$ 300. As obras estarão em exposição de hoje até domingo, das 12 às 22 horas, na galeria Aloisio Cravo, situada na Rua Groenlândia, 1.897. O leilão será realizado no Sheraton Mofarrej Hotel, na Alameda Santos, 1.437. Informações: (0--11) 3088-7142