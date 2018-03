Leilão de Belo Monte é marcado para 21 de dezembro Mesmo com todas as indefinições causadas pela falta da licença ambiental, o governo marcou para o dia 21 de dezembro a data para a realização do leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA). A previsão consta de portaria publicada hoje no Diário Oficial da União com as diretrizes para a realização da licitação.