Leilão de carros com preços 30% menores Veículos usados com preços até 30% abaixo do mercado vão ser o destaque do leilão que será realizado neste sábado, dia 30, às 11 horas, na Avenida dos Estados, 6.980, em Santo André (SP). De acordo com o leiloeiro responsável pelas vendas, Mauro Zukerman, entre os 180 veículos à disposição dos compradores, metade é recuperada de financiamentos realizados por bancos, como o HSBC, Real e Unibanco. O restante vem de seguradoras como a Itaú Seguros e, geralmente, apresenta algum tipo de avaria causada por acidente de trânsito. "Cerca de 50% dos carros e caminhões estão em perfeito estado, 40% está batido e 10% é só sucata para ser vendida a quem trabalha com esse tipo de material", explica Zukerman. Ele diz que os veículos batidos são boas opções para comerciantes que fazem reforma de automóveis para revenda. "Alguns estão quase novos. Mas também é possível comprar automóveis em pior estado para vender as peças separadamente", comenta. A lista inclui modelos importados da BMW, Peugeot, Renault, Honda e outros nacionais. "Temos Palios, Vectras, Unos, Gols, Paratis, Corsas e alguns caminhões da Mercedes-benz", avisa Zukerman. O leiloeiro informa que a procura por veículos usados nos leilões tem sido grande. "Cada carro leva em média um minuto para ser leiloado", diz. Não há preço estipulado para a compra, mas Zukerman afirma que muitos carros são leiloados por valores até 30% abaixo do mercado. O pagamento deve ser realizado à vista. A visitação dos veículos pode ser feita no dia 29, das 10 às 17 horas, no mesmo local do leilão. Mauro Zukerman: (0--11) 3272-9300