Leilão de energia eólica tem 339 projetos habilitados

De acordo com a EPE, o Estado do Ceará é que o teve o maior número de usinas habilitadas, 108, totalizando 2.515 MW de capacidade. Em seguida, vem o Rio Grande Norte, com 105 projetos habilitados, totalizando 3.629 MW. Participarão do leilão empreendimentos do Rio Grande do Sul (67), Bahia (36), Espírito Santo (6), Piauí (13), Santa Catarina (2) e Sergipe (2).

O primeiro leilão de energia eólica será contratado na modalidade de energia de reserva - volume além do necessário para atender à demanda total do País. O preço-teto da licitação foi fixado em R$ 189 por MWh. Os contratos terão duração de 20 anos, com início de fornecimento em 1º de julho de 2012.