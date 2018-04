Leilão de energia eólica tem 441 projetos habilitados O leilão de energia eólica, marcado pelo governo para 25 de novembro, tem 441 projetos habilitados. Distribuídos por 11 Estados, os empreendimentos somam uma potência de 13.341 megawatts (MW), praticamente a mesma capacidade de geração da Hidrelétrica de Itaipu, que é de 14 mil MW. O anúncio foi feito ontem pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Lobão fez a ressalva de que, no leilão, deverá ser contratada uma capacidade menor que os 13.341 MW, mas não disse quanto, até porque a demanda só será conhecida por ocasião do leilão. "É claro que haverá uma ?peneira?, mas esse número de empreendimentos (441) mostra a animação dos empresários em entrar nesse setor", observou o ministro. A Região Nordeste, que dispõe de ventos mais fortes e constantes no País, principalmente no litoral, concentra a maior quantidade de projetos inscritos (322) e também de energia proposta (9.549 MW, ou 72% do total para esse leilão). A Região Sul aparece em segundo lugar, com 111 empreendimentos e 3.594 MW, ou 27%. Lobão informou que o preço máximo de venda da energia eólica no leilão será definido até o fim de agosto. A intenção do governo é a de baixar o preço da energia eólica, que hoje custa no Brasil cerca de R$ 270,00 o MW hora. Segundo o ministro, o Brasil tem hoje instalados 386 MW de energia eólica. "Mas, até o fim deste ano, acrescentaremos 427 MW e, em 2010, outros 684 MW, elevando a potência total para mais de 1,4 mil MW", disse Lobão.