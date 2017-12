Leilão de energia existente é retomado O Megaleilão de energia existente foi retomado, por volta de 12h30, no Hotel Gran Meliá, no World Trade Center, zona sul de São Paulo. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ainda não divulgou o motivo da paralisação temporária dos negócios. As transações foram retomadas na segunda rodada, enquanto as geradoras ofertavam os produtos de 2005 por R$ 76,90 por MWh, de 2006 por R$ 86,00 por MWh e de 2007 por R$ 91,10 por MWh.