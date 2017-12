Leilão de energia foi suspenso por queixa de geradora O megaleilão de energia existente (energia velha) foi suspenso durante uma hora por decisão da comissão do leilão, formada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério de Minas e Energia, após a apresentação de uma queixa de uma das geradoras concorrentes. O esclarecimento foi feito por volta de 13h00, durante pronunciamento do presidente do Conselho de Administração da CCEE e presidente da comissão, Antônio Carlos Fraga. Segundo ele, um dos agentes participantes da disputa, o qual ele se recusou a identificar, formalizou uma queixa dizendo que seus lances não foram registrados pelo sistema do leilão na primeira rodada. "Diante dessa queixa, decidimos suspender o leilão e realizarmos uma análise técnica, com o auditor da KPMG. A decisão da comissão foi de indeferir o pedido do proponente", relatou o executivo. A queixa foi apresentada após o encerramento da primeira rodada do leilão e, em tese, esse concorrente foi desqualificado por não ter efetuado ofertas na primeira rodada para nenhum dos três produtos, possibilidade admitida, mas não confirmada por Fraga. "Entendemos que o erro foi cometido pelo próprio proponente", insistiu. Ao ser indagado sobre como a comissão avaliava o andamento do leilão, Fraga respondeu: "O processo está normal." A resposta provocou risos da platéia formada por observadores do leilão, em sua maioria, membros de entidades representativas das empresas do setor elétrico.