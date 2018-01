Leilão de energia trará economia de R$ 1 bi O leilão de linhas de transmissão de energia realizado hoje no Rio pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá propiciar uma economia de R$ 1 bilhão a partir de 2008 na Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) que é paga pelo consumidor de todo o País para subsidiar a região Norte. A informação foi dada nesta Sexta-feira em entrevista coletiva após o término do leilão, pelo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmerman. Ele destacou que esta economia será possível devido à licitação do lote 1, que interligará o Acre e Rondônia ao sistema nacional de energia elétrica. "Um lote que terá uma receita estimada em pouco mais de R$ 30 milhões por ano, permitirá uma economia de R$ 1 bilhão na conta do consumidor brasileiro", frisou. Ele lembrou ainda que até 2015 a CCC, que soma um total de R$ 4,5 bilhões anuais, deverá ser zerada, de acordo com o plano decenal do Ministério de Minas e Energia. Leilão bem-sucedido O diretor geral da Aneel, Jerson Kelman, considerou que o leilão de linhas de transmissões realizado hoje foi "muito bem-sucedido e teve resultados absolutamente excepcionais". Em entrevista coletiva, o diretor geral informou que o deságio médio do leilão foi de 51,13%, sendo que o segundo lote, localizado na região de Ribeirão Preto, bateu o recorde (58,22%) entre todos os 12 leilões deste tipo já realizados pela Aneel. "Esse resultado nos alegra e nos mostra que a sistemática é bem-sucedida no sentido de que o consumidor tem assegurado um menor custo de energia no futuro", disse. Segundo Kelman, a receita total prevista entre as linhas licitadas era inicialmente de R$ 203 milhões e caiu para R$ 99 milhões.