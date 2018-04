Leilão de energia velha da Cemig não teve interessados Não apareceram interessados para o primeiro leilão eletrônico de energia velha, realizado hoje, no qual foram ofertados 300 MW médios pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Segundo o diretor de Finanças da empresa, Cristiano Corrêa de Barros, em nota divulgada hoje, a Cemig deverá realizar novos leilões até o fim do ano. "A empresa considerou positivo o funcionamento do sistema eletrônico implantado pelo Banco do Brasil para a oferta de energia da Cemig", diz a nota. A oferta da energia foi via Internet, utilizando a infra-estrutura eletrônica do Banco do Brasil, responsável pela gestão do cadastramento de senhas dos participantes e controle das garantias que permitem a participação no leilão. Os 300 MW médios foram ofertados em seis lotes - três de 50 MW médios para contratos de dois anos, cujo preço mínimo foi de R$ 75,00 o MWh, e outros três lotes, também de 50 MW, para contratos de quatro anos, com preço mínimo de R$ 78,99 o MWh.